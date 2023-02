Home > Askanews > Un anno di guerra. Meloni: Ucraina non sarà sola, ora pace giusta Un anno di guerra. Meloni: Ucraina non sarà sola, ora pace giusta

Milano, 24 feb. (askanews) – “È nostro dovere lavorare per arrivare a una pace giusta. Il mondo libero è debitore nei confronti delle donne e degli uomini ucraini. L’Italia è dalla loro parte”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato in occasione del primo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, a pochi giorni dalla sua visita a Kiev dal presidente Zelensky.

