Un anno di guerra. Scholz: Putin imperialista, non vincerà

Roma, 24 feb. (askanews) – “La Germania rimane salda al fianco dell’Ucraina, oggi e in futuro. Non è prolungare l’invio delle armi a prolungare la guerra; è vero il contrario. Prima il presidente russo si rende conto che non otterrà i suoi obbiettivi imperialisti, migliori saranno le possibilità che la guerra finisca presto. Putin ha tutte le carte in mano. Può mettere fine a questa guerra”. E’ il messaggio del cancelliere tedesco Olaf Scholz a un anno dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina.

