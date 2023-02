Home > Askanews > Un anno di guerra. Zelensky: faremo di tutto per la vittoria Un anno di guerra. Zelensky: faremo di tutto per la vittoria

Milano, 24 feb. (askanews) – “Faremo di tutto per ottenere la vittoria quest’anno”. Lo ha dichiarato Volodymyr Zelensky nel giorno dell’anniversario dell’inizio dell’invasione russia in Ucraina. L’Ucraina “non si fermerà mai finché gli assassini russi non saranno puniti”, ha aggiunto il presidente.

