Un anno di Meloni, videomessaggio dal Cairo: "Sono un essere umano"

Roma, 23 ott. (askanews) – “Non sono certa di riuscire fisciamente di riuscire a essere con voi per la manifestazione organizzata da Fdi per un anno di governo. Se state guardando questo video vuol dire che non sono riuscita a partecipare di persona e di questo mi dispiace da morire ma in fondo sono anche io un essere umano e se c’è qualcuno a cui chiedere comprensione penso che siano i militanti e i simpatizzanti di Fratelli d’Italia”. Così la premier Giorgia Meloni nel video registrato al Cairo e trasmesso a conclusione della kermesse del partito “L’Italia vincente, un anno di risultati. Come il governo Meloni sta facendo ripartire la nazione” al teatro Brancaccio di Roma.

“A un anno di distanza voglio dirvi che sono fiera di quello che abbiamo fatto, che sono fiera di noi, della nostra comunità politica, della nostra classe dirigente, che sono fiera anche di me stessa, concedetemelo, perché dopo un anno di governo posso guardarmi allo specchio e vedere ancora la stessa identica persona, con qualche ruga in più magari, ma sempre la stessa persona, perché ho camminato a testa alta ovunque, non sono scesa a compromessi e sempre fatto solo quello che reputavo giusto fare”, ha aggiunto la premier.

“Per questo noi siamo un nemico da abbattere con qualsiasi mezzo, perché siamo lo specchio per la loro meschinità. Quello che stiamo dimostrando in fondo è che si potevano raggiungere risultati inimmaginabili e fare cose straordinarie senza dover essere meschini, senza dover prendere scorciatoie o dover compiacere persone impresentabili”, ha proseguito.

“Gli altri continuino pure a rotolarsi nel fango, noi continueremo a volare alto”, ha concluso