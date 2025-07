Un anno dopo la tragedia di Sharon Verzeni: un padre racconta il suo dolore

Diciamoci la verità: affrontare il lutto non è mai una passeggiata, e quando si parla di una tragedia così cruda come quella di Sharon Verzeni, il dolore diventa insopportabile. A un anno dalla sua scomparsa, il padre Bruno condivide la sua storia, una narrazione che non segna solo il suo cuore, ma quello di un’intera comunità.

Un padre in lutto: la vita che si ferma

Il 29 luglio 2024 è una data che rimarrà impressa indelebilmente nella mente di Bruno Verzeni, papà di Sharon, una giovane di 33 anni brutalmente accoltellata. In un attimo, la vita di una famiglia si ferma, lasciando un vuoto incolmabile. “A maggio si sarebbe dovuta sposare”, racconta Bruno, con gli occhi lucidi di lacrime mai versate. La giacca indossata per il funerale, quella stessa che avrebbe portato all’altare, diventa il simbolo di un sogno infranto. “Ogni giorno ci manca, ogni momento. Invece di migliorare, peggiora. Non finirà mai”, afferma, mentre il tempo continua a scorrere, inesorabile. Una domanda sorge spontanea: come si può andare avanti quando si è colpiti da un tale dolore?

Ma il dolore di Bruno non si limita alla perdita della figlia. C’è anche un ulteriore peso da portare, una ferita che non smette di sanguinare: l’assenza di un gesto di pentimento da parte di Moussa Sangare, l’assassino, e della sua famiglia. “Mi dispiace che non ci sia stato un gesto, una parola di scuse. La famiglia avrà avuto altri problemi, ma un gesto, una parola…”, dice Bruno, lasciando trasparire la sua umanità in un momento di profonda sofferenza. E noi, in queste situazioni, come ci comporteremmo?

Una vita che continua: il compagno e il futuro

Si sa, la vita deve andare avanti, e così fa anche il compagno di Sharon, che dopo la tragedia è tornato nella casa che condivideva con lei. “Cerca di riprendere la sua vita. Lavora. Il sabato sera esce con gli amici. La vita deve andare avanti, la vita va avanti. Deve andare avanti”, spiega Bruno, cercando di trovare una forma di conforto in mezzo a un dolore straziante. E in questo contesto, emerge una piccola luce: l’arrivo del secondo bambino di Melody, la figlia di Bruno, che nascerà a dicembre. “Sarà un maschio”, annuncia con una punta di gioia, come se questo nuovo arrivo potesse in qualche modo lenire il suo immenso dolore. Ma è davvero possibile ricostruire la propria vita dopo un colpo così duro?

Un progetto di speranza: la solidarietà che nasce dalla tragedia

In un momento di così grande sofferenza, la famiglia Verzeni ha trovato la forza di trasformare il loro dolore in un progetto di solidarietà. Hanno avviato un fondo per aiutare donne vittime di tratta o di violenze in Africa, in collaborazione con il gruppo missionario della parrocchia. “Cercheremo di fare qualcosa”, afferma Bruno, consapevole che il contributo non sarà enorme, ma ogni piccolo gesto conta. La vita continua, e anche il desiderio di fare del bene, nonostante tutto. Ma ci chiediamo: quante altre famiglie potrebbero seguire questo esempio e trasformare la propria tragedia in una luce per gli altri?

Le indagini sull’omicidio di Sharon hanno portato all’arresto di Moussa Sangare, un giovane di 31 anni che, dopo aver confessato il suo crimine, ha cercato di giustificare il suo gesto con frasi che rivelano un’assenza di responsabilità. “Ho avuto un raptus. L’ho vista e l’ho uccisa. Sentivo l’impulso di accoltellare qualcuno”, ha dichiarato, una frase che lascia senza parole e ci fa riflettere su un problema più ampio: la violenza che dilaga nella nostra società. Che cosa stiamo facendo per affrontare questa emergenza?

Riflessioni finali: la necessità di un pensiero critico

La realtà è meno politically correct: ci troviamo spesso di fronte a tragedie che sfuggono alla nostra comprensione, e la risposta emotiva tende a prendere il sopravvento. Ma è fondamentale riflettere su quanto accade attorno a noi, non solo per onorare la memoria delle vittime, ma anche per cercare di evitare che simili episodi si ripetano. Il dolore di Bruno Verzeni è un monito per tutti noi, un richiamo a non dimenticare, a non chiudere gli occhi di fronte a una realtà scomoda. È tempo di chiedersi: cosa possiamo fare per cambiare le cose? E, soprattutto, come possiamo trasformare il nostro dolore in un’opportunità per il cambiamento? Invitiamo tutti a riflettere, a non lasciarsi sopraffare dall’indifferenza, ma a cercare attivamente il modo di contribuire a una società migliore.