Un anno fa la tragedia dell'alluvione in Emilia Romagna

Roma, 16 mag. (askanews) – Un video dei vigili del fuoco per ricordare la tragedia che un anno fa colpì l’Emilia Romagna; il 15 maggio del 2023 piogge eccezionali si abbatterono tra le province di Modena, Bologna, Forlì Cesena, Ravenna e Rimini, danneggiando strade, ponti, argini, e causando la morte di 15 persone. Fu la seconda alluvione in pochi giorni nella zona, più devastante della prima.

Immagini impressionanti di intere aree allagate, danni enormi, soccorsi estremi. I vigili del fuoco, da subito al lavoro per soccorrere la popolazione, in quasi tre mesi hanno svolto oltre 20.000 interventi, più di 8.000 solo in provincia di Ravenna. Più di 35.000 quelli che si sono alternati nei soccorsi.

Nelle fasi di maggior lavoro sono stati impiegati 400 mezzi in ogni singolo giorno. Dal 16 maggio scorso alla fine dell’emergenza sono stati effettuati oltre 300 recuperi dalla forza aerea del Corpo nazionale che, operando senza pause, soccorse anche bambini e una donna incinta.