Un anno senza Elisabetta II: i reali d'Inghilterra in chiesa

Roma, 8 set. (askanews) – Un anno senza Elisabetta II. Re Carlo III e la regina Camilla si sono recati a una cerimonia commemorativa privata nella chiesa di Crathie, in Scozia, per pregare e riflettere nella giornata che segna anche la salita al trono del monarca. Il principe di Galles William con la moglie Kate si sono invece recati ad un servizio nella cattedrale di Saint David nel Pembrokeshire, in Galles.