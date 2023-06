Home > Askanews > Un assaggio in anteprima del parco di Harry Potter di Tokyo Un assaggio in anteprima del parco di Harry Potter di Tokyo

Tokyo, 14 giu. (askanews) – Un assaggio in anteprima del Warner Bros. Studio Tour Tokyo “The Making of Harry Potter”, parco a tema basato sulla serie di film del piccolo mago, tratti dai libri di J.K.Rowling. Situato nel quartiere Nerima di Tokyo, il parco è stato costruito sui 30.000 metri quadrati del parco divertimenti Toshimaen, che ha chiuso nel 2020. È la seconda struttura di questo tipo dedicata al maghetto dopo quella di Londra, ed è la più grande attrazione al coperto di Harry Potter al mondo. L’apertura ufficiale è prevista il 16 giugno.

