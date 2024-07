Un autobus sì ribalta e blocca un tunnel vicino a Barcellona

Pineda de Mar (Spagna) 16 lug. (askanews) - Un incidente stradale che ha dell'incredibile, un autobus con a bordo circa 60 passeggeri si è ribaltato nella zona a nord di Barcellona, bloccando l'ingresso di un tunnel. L'incidente per cause ancora da chiarire si è verificato all'imboccatura di una g...

Pineda de Mar (Spagna) 16 lug. (askanews) – Un incidente stradale che ha dell’incredibile, un autobus con a bordo circa 60 passeggeri si è ribaltato nella zona a nord di Barcellona, bloccando l’ingresso di un tunnel. L’incidente per cause ancora da chiarire si è verificato all’imboccatura di una galleria della superstrada C-32 tra Pineda de Mar e Santa Susanna. Secondo un primo bilancio diffuso dalla stampa locale ci sono 5 feriti gravi di cui tre in pericolo di vita e numerosi contusi, sono tutti stati portati negli ospedali della zona. Sul posto stanno lavorando i pompieri della Generalitat della Catalogna. I passeggeri sono dipendenti della multinazionale spagnola dell’abbigliamento Inditex, che comprende marchi come Zara e Bershka.