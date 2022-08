Un autoritratto di Frida Khalo esposto al pubblico dopo 24 anni

Milano, 25 ago. (askanews) – Un autoritratto della pittrice messicana Frida Khalo è stato esposto in pubblico per la prima volta dopo 24 anni. L’opera è stata comprata per 34,9 milioni di dollari da Eduardo Costantini, collezionista privato e fondatore del museo Malba a Buenos Aires, Argentina. È il dipinto più costoso mai venduto in America Latina.

“Si vedono le lacrime agli occhi e i capelli le avvolgono il collo come per strangolarla e nonostante tutto il dolore che Diego le provoca con quella presunta relazione con un’altra donna c’è un ritratto di Diego Rivera un terzo occhio sulla fronte di Frida, sono assolutamente inseparabili”.