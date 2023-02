Gioca con il telefono del padre e per sbaglio ordina del cibo. Ecco dove è successo e come si conclusa la vicenda.

Una vicenda assurda che alla fine ha avuto un potenziale lieto fine è avvenuta negli Stati Uniti d’America (USA).

Un bimbo di sei anni ha preso il telefono del padre per giocare e involontriamente ha ordinato del cibo. Non si è trattato di ordinare una pizza o magari del sushi, ma 1.000 dollari di diversi alimenti da diversi ristoranti.

Un bimbo gioca con lo smartphone del padre e ordina 1.000 dollari di cibo

Era una giornata normale, ordinaria, nella città di Detroit, nello Stato nel Michigan, quando improvvisamente Keith Stonehouse ha sentito bussare alla sua porta.

Non aspettando nessuna visita va ad aprire e stranamente trova un rider che gli stava consegnando del cibo. Keith allora è stupito perché al suo indirizzo iniziano a fiondarsi sempre più rider per portare le cose da lui ordinate. Il malcapitato ha provato anche a fare mente locale ma non ricordava di aver ordinato nulla.

Ecco cosa ha fatto l’azienda che gestisce l’app

Ad un certo punto un flash: aveva dato il permesso al figlio di sei anni di giocare con il suo smartphone.

Keith Stonehouse allora ha controllato un app per ordinare cibo ed effettivamente le ordinazioni erano state fatte. Purtroppo non è stato possibile un rimborso, ma nella sciagura Keith è stato relativamente fortunato. L’azienda “Grubhub” gli ha infatti offerto un buono regalo da mille dollari e la possibilità di far parte di una campagna promozionale.