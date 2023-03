Un boato immenso ed esplode una fabbrica in Pennsylvania: ci sono stati finora due morti accertati. Da quanto si apprende l’edificio della RM Palmer Company sarebbe stato addirittura “spostato di alcuni metri” dalla forza della deflagrazione che lo ha colpito. I media Usa spiegano che due persone sono morte e nove sono disperse, il che fa temere e di molto che il bilancio delle vittime possa essere più alto.

Tutto è accaduto a causa di un’esplosione che ha distrutto una fabbrica di cioccolato a West Reading, nello stato di Pennsylvania. Ne danno contezza i media locali spiegando anche che ci sono otto feriti, molti dei quali sono stati “dimessi dagli ospedali dopo le cure”. Ma cosa è successo? Al momento non ci sono cause accertate e la polizia sta indagando: si sa però che lo scoppio ha scosso l’intera cittadina, all’interno della RM Palmer Company. Ecco le impressionanti immagini di quanto accaduto.

#PA

“A massive explosion [in a factory that produces chocolate] rocked the Reading skyline on Friday evening, sending debris flying through the air and triggering a multi-alarm fire.” pic.twitter.com/KAwte0kB6e

— Shane B. Murphy (@shanermurph) March 24, 2023