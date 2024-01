Un broker contro il caro energia

Roma, 4 gen. (askanews) – Il caro energia, causato nei mesi scorsi dalla guerra in Ucraina, ha messo in evidenza il rischio di dover affrontare spese non preventivate. Le bollette di luce e gas vanno dunque controllate ma bisogna saperle leggere: “Non tutti -spiega Simone Pancelli, uno dei massimi esperti in forniture di servizi energetici- sanno farlo e spesso le proposte, arrivate magari via telefono, possono ingannare. Vengono presentate come offerte ma in realtà non lo sono. Per questo, occorre affidarsi a chi conosce le varie voci presenti in fattura. Ma non solo. La cosa migliore da fare è farsi consigliare da esperti che conoscono anche le regole del mercato”.

Il team di Pancelli, formato da una decina di professionisti del settore, svolge attività di broker: “Lavoro -afferma- per diverse aziende di cui sono mandatario e questo è un vantaggio per la mia clientela, che è fatta di famiglie, imprese, Pubblica amministrazione e Enti religiosi. Sa perché? Lo è per il fatto che, giorno dopo giorno, posso offrire, a parità di condizioni, il prezzo migliore e posso farlo nella più totale trasparenza. Mi piace sempre giocare a carte scoperte, anche perché la mia attività si basa esclusivamente su un rapporto di fiducia. Dire come stanno le cose è la migliore forma di marketing che io conosca. La trasparenza premia, considerando che il passaparola è il modo migliore per aumentare la propria clientela”.

Il conflitto in Ucraina ha sicuramente reso l’attività di Pancelli centrale nella vita delle persone: “Nelle scorse settimane -ricorda- bollette aumentate anche del 30% hanno scatenato la corsa al risparmio. Ma in realtà il mercato non è poi cambiato così tanto, almeno nei meccanismi che lo gestiscono. Con i miei clienti, che hanno di recente raggiunto quota mille, abbiamo verificato che anche nelle difficoltà, causate da eventi più grandi di noi, è possibile trovare una soluzione per contenere i costi. Ma perché ciò accada non ci si può di certo improvvisare, occorrendo un bagaglio di conoscenze ed esperienze che solo in pochi sanno offrire. Il fai da te insomma non è certo la risposta migliore ai problemi che il caro energia può determinare”.