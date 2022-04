Roma, 22 apr. (askanews) – I monaci buddisti intonano canti attorno a un tempio dorato a forma di navicella spaziale, mentre i discepoli Dhammakaya accendono 300.000 lanterne al led e candele che dall’alto mostrano la forma dei continenti e di un Buddha gigante per celebrare la Giornata mondiale della Terra.

La setta Dhammakaya è nota per la sua ricchezza, per gli insegnamenti non ortodossi del buddismo e per dei presunti legami con l’ex premier thailandese Thaksin Shinawatra.