Un centro donazioni per gli sfollati degli incendi in California

Los Angeles, 14 gen. (askanews) – Un enorme centro di donazioni comunitarie è stato installato nel parcheggio di un centro commerciale ad Arcadia, in California, per fornire cibo, acqua, articoli da toeletta e altri beni di prima necessità donati ai residenti in difficoltà, mentre a Los Angeles continuano a divampare gli incendi. La situazione a Los Angeles è ancora critica. Il Dipartimento per l’acqua e l’energia potrebbe deliberatamente interrompere l’alimentazione nei prossimi giorni, poiché si prevede che forti venti arriveranno già da questa mattina presto, aumentando il rischio di incendi e di propagazione delle fiamme attorno alla città. Le autorità hanno chiesto ai clienti che vivono in aree elevate e ad alto rischio di incendi di prepararsi a possibili interruzioni che potrebbero durare oltre 48 ore.