Un cigno blocca il traffico nel centro di Amsterdam

Amsterdam, 11 ott. (askanews) – Insolito contrattempo per gli automobilisti e i ciclisti ad Amsterdam. Proprio di fronte dalla centrale Dam square è spuntato un cigno, che si è fermato nel mezzo della strada, a pochi passi da un semaforo, senza più muoversi.

Bianco e imperturbabile ha attirato decine di curiosi, oltre che la polizia intervenuta per gestire il traffico e la situazione, nel tentativo di capire come spostare il cigno che però non ha dato nessun segno di volersi muovere, nonostante la pioggia e il traffico.