Un corto con il telefonino: Federico Moccia racconta i ragazzi

Milano, 27 ott. (askanews) – Un cortometraggio dedicato alla vita dei ragazzi girato interamente con uno smartphone Motorola Edge 40 pro e affidato al regista e sceneggiatore Federico Moccia, noto per i suoi libri e film sul mondo dei giovani. Intitolato “Bro”, il corto è stato realizzato in collaborazione con Motorola e prodotto da Orange Pictures e Adler Entertainment,.

“Il telefonino – ha detto Moccia ad askanews – è in qualche modo una parte di noi tutti. Dei giovani, dei meno giovani, tutti hanno sempre in mano il telefonino e mi piaceva l’idea di raccontare le storie di questi ragazzi come loro effettivamente poi le vivono, cioè attraverso quest’immagine che fotografano ogni volta alle chat che fanno, i racconti che fanno e anche che il telefonino stesso è diventato un loro amico fidato”.

“Bro” coinvolge quattro ragazzi e quattro ragazze nel pieno dell’adolescenza, un gruppo di giovani 16/17enni che vive la continua evoluzione di amori, delusioni, entusiasmi, tradimenti, lasciando tracce della propria quotidianità nelle chat, nei social e nei video e cerca di trovare un senso a quel magma di emozioni e avvenimenti veloci tipici dell’adolescenza.

“Questo progetto – ha aggiunto Federico Moccia – secondo me vuole fare in qualche modo anche lui stesso essere una fotografia di questo tempo. Quindi per me i ragazzi quando finalmente si aprono, quando ti raccontano qualcosa negli incontri che abbiamo fatto, ti svelano un momento della loro vita che nel ricordo che io ho poi tra l’altro anche le cose più piccole sono di dimensioni ben più grandi perché sono le prime volte, le prime emozioni, le prime delusioni, le prime felicità e quindi è bello sentire e sorprendersi di quello che accade”.

Nel cast anche attrici e influencer, ma pure alcuni follower di Motorola, che hanno potuto fare domanda per partecipare al casting tramite i canali social del brand, che con questa operazione vuole anche promuovere i nuovi talenti nel mondo del cinema e dare spazio alle nuove generazioni. Il corto viene presentato in occasione di Lucca Comics.