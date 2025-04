Un corto per sensibilizzare sulle malattie cardiache delle donne

Milano, 7 apr. (askanews) – Il Centro Cardiologico Monzino di Milano e l’agenzia VML Italy hanno presentato “Le Donne nel cuore”, una campagna di sensibilizzazione sull’infarto nella popolazione femminile. L’iniziativa, interamente realizzata pro bono, mira a informare il pubblico e i professionisti sanitari sulle differenze cruciali nella sintomatologia dell’infarto tra uomini e donne, spesso sottovalutate e causa di diagnosi tardive.

“Per tanto tempo – ha spiegato la dottoressa Daniela Trabattoni, Responsabile del Women Heart Center del Centro Cardiologico Monzino – si è creduto che le patologie cardiovascolari fossero solo di interesse del sesso maschile, ma così non è e possono avere degli esiti anche peggiori nella donna quando si manifestano, perché è scarsa è la consapevolezza del problema, ma soprattutto la sintomatologia può esordire in maniera molto diversa, in forma più subdola, tenue, atipica, a specifica e quindi è importante conoscere le modalità di manifestazione delle delle sindromi coronariche nella donna”.

Il cuore della campagna è un cortometraggio che vede protagoniste aspiranti attrici impegnate in un’audizione. Il video mette in luce come la rappresentazione stereotipata dell’infarto nei media, focalizzata prevalentemente sui sintomi maschili, possa ostacolare il riconoscimento dei segnali di allarme nelle donne. “Le Donne nel cuore” si propone di promuovere una maggiore consapevolezza e una cultura della prevenzione, contribuendo a salvare vite e a garantire una maggiore equità nella cura della salute cardiovascolare femminile.