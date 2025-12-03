Un cucciolo di tigre porta speranza alle foreste della Thailandia

Milano, 3 dic. (askanews) – Un cucciolo di tigre porta nuova speranza alle foreste della Thailandia. Si chiama Gamma e fa parte della prima cucciolata nata nel Khlong Lan National Park. Dopo mesi di avvistamenti, a inizio 2025 Gamma era scomparso, alimentando timori per la sua sorte. Ma a novembre, una fototrappola nel Lan Sang National Park – a oltre 70 km dal luogo di nascita – ha immortalato il giovane maschio in perfetta salute.

Quindici anni di progetti con il supporto del WWF hanno portato in Asia le tigri a quota 5.500, un numero che ancora non ne scongiura l’estinzione.

Forte di questo successo, reso possibile dalle tante persone che sostengono il WWF, l’organizzazione ha deciso di tentare un altro passo storico per la conservazione della tigre. In collaborazione con il governo del Kazakhstan e nell’ambito di un importante progetto di rinaturalizzazione, sono state reintrodotte nel vasto paese , dopo 70 anni di estinzione, due tigri siberiane: Bogdana e Kuma le prime due nuove tigri del Kazakhstan.

La campagna di Natale WWF per le specie minacciate è su wwf.it/adozioni