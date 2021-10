Un dinosauro all’Onu per il Clima: non scegliete l’estinzione

Milano, 27 ott. (askanews) – Un dinosauro all’Onu. Si chiama Frankie il dinosauro protagonista di questa campagna creata dall’Onu in occasione della COP26, il summit sul clima.

Un dinosauro che si rivolge ai leader di tutto il mondo chiedendo di agire prima possibile. “Avete una grande opportunità in questo momento. Mentre ricostruite le economie e vi riprendete da questa pandemia, questa è una grande occasione per l’umanità. Quindi ecco la mia idea selvaggia: non scegliete l’estinzione – dice – Salvate la vostra specie prima che sia troppo tardi.

È tempo per voi umani di smettere di inventare scuse e iniziare a fare cambiamenti”.

Nonostante il disastro climatico ogni anno si spendono “centinaia di miliardi di fondi pubblici in sussidi ai combustibili fossili” continua il dinosauro. “Immaginate se avessimo speso centinaia di miliardi all’anno per sovvenzionare meteore giganti. Questo è quello che state facendo voi in questo momento”.