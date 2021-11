Un edificio di 21 piani è crollato in Nigeria: il bilancio è provvisorio, ci sarebbero alcune vittime

Un palazzo di 21 piani è crollato nella città di Lagos, la più grande della Nigeria. Al momento non è dato a sapere quante persone erano presenti.

Un edificio di 21 piani è crollato in Nigeria, nel quartiere di Ikoyi, localizzato a Lagos, la città più grande del Paese africano. Non è ancora chiaro il numero delle persone presenti all’interno del palazzo al momento del crollo. Le prime informazioni rese note parlano di “molte vittime”, ma il bilancio di morti e feriti resta provvisorio.

Edificio crollato in Nigeria

Situato in un ricco quartiere della città nigeriana, il palazzo è crollato causando seri disagi e alimentano la preoccupazione tra i residenti.

Non è chiaro quante persone si trovassero all’interno dell’edificio al momento del crollo. Il palazzo ospita numerosi appartamenti e c’è il rischio che molti residenti si trovassero in casa quando la struttura ha iniziato a cedere, riducendosi in un grosso cumulo di macerie.

I soccorritori nigeriani sono prontamente arrivati sul posto per mettere al riparto i presenti e aiutare i feriti.

Edificio crollato in Nigeria, il racconto dei testimoni

Intervistato dalla CNN, Olu Abada, un residente della zona e presidente dell’Ordine degli avvocati nigeriano, ha raccontato: “Quando sono corso fuori dal mio appartamento dopo le 15 ho pensato che fosse un terremoto“.

“Ho sentito che l’edificio si stava muovendo, ho sentito che qualcosa non andava“, ha fatto sapere.

Edificio crollato in Nigeria, i precedenti

Solo due anni prima, nel 2019, un altro tragico episodio aveva coinvolto la città di Lagos.

Una scuola dove erano in corso le lezioni con docenti e alunni era improvvisamente crollata. L’edificio di quattro piani era situato a Massey Street e ospitava anche una scuola elementare e un asilo nido.