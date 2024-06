Un emozionato Umberto Tozzi colora di Rosa le Terme di Caracalla

Roma, 21 giu. (askanews) - Ha debuttato alle Terme di Caracalla di Roma "L'Ultima notte rosa the final tour", la tournée mondiale con cui Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live. L'artista per dare il via a questo gran finale dedicato al pubblico ha previsto quasi 30 date italiane e 30 in 4 ...

Roma, 21 giu. (askanews) – Ha debuttato alle Terme di Caracalla di Roma “L’Ultima notte rosa the final tour”, la tournée mondiale con cui Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live. L’artista per dare il via a questo gran finale dedicato al pubblico ha previsto quasi 30 date italiane e 30 in 4 continenti tra il 2024 e il 2025.

Emozionato e molto carico ha coinvolto il pubblico cantando con i fan di tutte le età le sue hit più amate. Nonostane qualche problema tecnico all’inizio del live, Umberto ha scaldato i cuori in un dialogo commosso con il pubblico.

Dopo le Terme di Caracalla nella Capitale un’altra imperdibile data evento sarà il 7 luglio in Piazza San Marco a Venezia.

Dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, l’annuncio a sorpresa dell’addio alle scene è stato dato il 15 marzo 2024 al Teatro L’Olympia, la sala concerti più antica di Parigi, un auditorium tra i più prestigiosi del mondo, palco che l’artista ha calcato per tre volte, l’ultima delle quali a gennaio 2024, e che sarà una delle immancabili tappe de “L’Ultima Notte rosa The Final Tour”.

L’ultima occasione per vivere le emozioni dei live di Umberto Tozzi sarà una sequenza di quasi 60 spettacoli indimenticabili in location d’eccezione che toccheranno ben 4 continenti: Europa, America, Asia e Oceania. Accompagnerà l’inconfondibile voce dell’artista un’orchestra di 21 elementi, l’Ensemble Symphony Orchestra.