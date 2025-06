Le serate televisive italiane si infiammano con il ritorno di Amadeus e il suo nuovo quiz, “The Cage – Prendi e Scappa”. Ieri, domenica 8 giugno, il programma è stato lanciato in un access prime time stracolmo di aspettative, ma non senza un colpo di scena: la finale del Roland Garros tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ha ritardato l’inizio, facendo slittare la messa in onda a quasi le 21:00.

Eppure, questo imprevisto si è rivelato un’ottima fortuna per il conduttore, poiché il quiz ha potuto contare su un pubblico inaspettatamente alto, con oltre 3.612.000 telespettatori sintonizzati per il match.

Un esordio fortunato

Quando “The Cage” ha finalmente preso il via, il risultato è stato sorprendente: 1.003.000 spettatori hanno seguito la prima puntata su Nove, con uno share del 5,7%. Un successo che, sebbene non fosse il massimo, rappresenta un buon inizio in un panorama televisivo affollato. Giulia Salemi, parte del cast, ha condiviso la sua emozione su Instagram: “Per me è un’esperienza importantissima. Spero di essere all’altezza e che il programma vi piaccia.” La sua presenza ha aggiunto un tocco di freschezza al gioco, ma la vera sfida è mantenere l’attenzione del pubblico.

Un traino eccezionale

Il programma ha saputo sfruttare il traino della finale di tennis: al suo avvio, “The Cage” ha registrato un’accoglienza di ben 3.612.000 telespettatori, con uno share stratosferico del 27,4%. I dati parlano chiaro: la competizione sportiva ha dato una spinta enorme, e i numeri lo confermano. La Warner Bros. Discovery ha celebrato il trionfo con un tweet: “#ascoltitv: il nuovo game #TheCage debutta con oltre 1.200.000 spettatori e il 7% di share.” Una vera e propria bomba che ha scosso il settore.

I numeri della finale

Ma non è tutto. La finale del Roland Garros ha segnato un record storico, con oltre 5 milioni di spettatori e un incredibile 38% di share. Questo dato conferma l’enorme attrattiva degli eventi sportivi in prima serata, un fenomeno che continua a influenzare il palinsesto televisivo. E mentre “The Cage” cercava di ritagliarsi il suo spazio, altre trasmissioni su Nove come “Like A Star” sono state costrette a fare i conti con ascolti in calo, scendendo addirittura sotto il 3% di share.

Le sfide del panorama televisivo

Con la competizione che si fa sempre più agguerrita, il futuro di “The Cage” rimane incerto. Ogni mercoledì, il pubblico attende l’ultimo episodio de “L’Isola dei Famosi”, ma la domanda è: riuscirà Amadeus a conquistare un pubblico affamato di novità? Le recenti puntate hanno visto il ritorno di volti noti come Carly Tommasini e Camila Giorgi, ma gli ascolti sono stati altalenanti. La pressione si fa sentire e la sfida di mantenere alto l’interesse è più viva che mai.

Gli ascolti delle settimane passate

I numeri parlano chiaro: il programma di Milly Carlucci, “Sognando Ballando Con le Stelle”, ha ottenuto share variabili tra il 14% e il 16%. Eppure, nonostante il calo, Carlucci si mostra soddisfatta: “Abbiamo fatto un miracolo in termini di ascolti.” Un’affermazione che evidenzia la resilienza della televisione italiana, che continua a reinventarsi per attrarre un pubblico sempre più esigente.

Un panorama in evoluzione

Con il ritorno di Veronica Gentili su Canale 5 e il continuo successo di programmi come “Belve” su Rai Due, il panorama televisivo è in fermento. La competizione è spietata e ogni puntata è una nuova battaglia per l’audience. Chi avrà la meglio? Le prossime settimane promettono ulteriori colpi di scena, con la televisione italiana che si prepara a scrivere nuovi capitoli nella sua storia.