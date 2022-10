Un fiore per Angela Lansbury sulla “Walk of Fame di Milano”

Milano, 12 ott. (askanews) – Un fiore e un lumicino sulla “Walk of Fame di Milano” per ricordare Angela Lansbury, l’attrice anglo-americana morta all’età 96 anni che è conosciuta in tutto il mondo per essere stata la protagonista della serie “La signora in giallo”, in cui interpretava una scrittrice detective, abile solutrice di misteriosi omicidi. Questa poco conosciuta strada degli artisti si trova in una galleria in largo Corsia del Servi, alle spalle del Duomo, era stata ideata da “Tv Sorrisi e Canzoni” nel 1992 dove sorgevano gli uffici della rivista.

La “la Walk of Fame di Milano era stata immaginata per riunire in un solo luogo le impronte dei più importanti personaggi del cinema e della televisione che avevano vinto l’ambito premio del “Telegatto”.