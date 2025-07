Un futuro senza condizionatori grazie al raffreddamento naturale

Milano, 28 lug. (askanews) – Il clima sta cambiando, e le temperature sono destinate a salire sempre di più. Una situazione che viviamo sulla nostra pelle ogni estate ma la soluzione è davvero installare sempre più condizionatori, consumando più energia e peggiorando l’inquinamento? La risposta è no.

Marco Zambolin, fondatore e presidente di SINTRA – azienda italiana attiva da oltre 30 anni nella gestione dell’aria in grandi ambienti – crede in un’alternativa concreta: raffrescare gli spazi senza l’uso di condizionatori: “Abbiamo realizzato questo ETC, questo Expertise Technology Center, per arrivare a mettere a punto le nostre tecnologie e per fare della formazione di progettisti dedicati al conforto dell’ambiente, ai consumi energetici e all’ottimizzazione degli impianti di ventilazione e di condizionamento”.

Nel loro centro di ricerca e innovazione – l’ETC di Suno – non c’è alcun impianto di climatizzazione tradizionale. Eppure, anche con 38 gradi all’esterno, all’interno non si superano mai i 26 gradi. Come? Grazie a un sistema di climatizzazione naturale basato su ventilazione, orientamento strategico delle vetrate e giardini pensili. Diversi gli ambiti in cui si può applicare questa tecnologia sia in edifici già esistenti che in edifici ex novo.

Marco Zambolin, fondatore e presidente di SINTRA, prosegue: “Questi sistemi di superventilazione sono dei sistemi concepiti per arrivare ad avere dei ventilatori a bassissimo consumo energetico, ma con altissimo rendimento. Vengono utilizzati per fare la superventilazione di ambienti industriali normali, con un carico normale di persone all’interno, che permettono di raffreddare tutto l’ambiente in poco tempo”.

Importante anche la presenza di Sintra in Francia, a testimoniare l’avanguardia della visione dell’azienda, una realtà unica in Italia che dimostra che un futuro senza condizionatori è davvero possibile.