Un incidente alla madre di Ben Affleck mette a rischio il party nuziale dei Bennifer

La madre dello sposo si ferisce ad una gamba e l'incidente alla madre di Ben Affleck mette a rischio il party nuziale dei Bennifer nel parco in Georgia

Tormenti della Hollywood che si sposa ed un incidente alla madre di Ben Affleck che potrebbe mettere a rischio il party nuziale dei Bennifer. I due sposi potrebbero dover rinviare il ricevimento dopo la caduta al molo di Anne Boldt, almeno secondo i lanci di Page Six e dal Daily Mail che hanno citato la brutta caduta con ferita ad una gamba per la suocera di Jennifer Lopez.

Incidente alla madre di Ben Affleck

Il party è in programma per questo week end nella villa di Riceboro, in Georgia, ma l’incidente occorso a Christopher Anne Boldt mette a repentaglio lo svolgimento ed ovviamente la serenità degli sposi. Pare che sia stato proprio Ben a chiamare i soccorritori che avrebbero condotto sua madre all’ospedale di Savannah dove poi l’attore si è precipitato insieme alla moglie.

Le prime nozze il 17 e fra oggi e domani il “bis”

Non esiste alcuna informazione o comunicazione ufficiale in ordine ad un rinvio delle “nozze”, sia chiaro, ma solo il concreto rischio che qualcosa del loro programma festaiolo debba essere rivisto. J-Lo e Ben si erano sposati il 17 luglio con una prima cerimonia lontano dai riflettori a Las Vegas e la coppia aveva stabilito di “bissare” per offrire ad amici, primo fra tutti Matt Damon per Ben, e parenti una splendida occasione di condivisione.

Oggi dovrebbe esserci il rito e domani, 21 agosto, il pic-nic.