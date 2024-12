Un italiano su quattro nel 2023 ha acquistato prodotti contraffatti

Milano, 6 dic. (askanews) – Dal “pezzotto” alle griffe della moda, passando per i farmaci fino ai ricambi per elettrodomestici. Il 2023 è stato un anno record nella lotta alla contraffazione. Un quadro preoccupante che l’Osservatorio Vorwerk per l’Italia ha voluto indagare raccogliendo e analizzando dati e studi e mettendoli a confronto con quanto vissuto direttamente dall’azienda nel contesto dei ricambi originali.

Solo in Italia, i prodotti sequestrati dalla Guardia di Finanza sono passati da 279,7 milioni del 2022 a 703,8 milioni nel 2023, con una crescita del +151,6%. E se qualche anno fa il mercato del fake riguardava quasi esclusivamente prodotti “artigianali” legati ai principali marchi di moda, oggi i “pirati” sono entrati anche in settori a più alto tasso tecnologico: non solo, dunque, borse, profumi e accessori ma anche farmaci, abbonamenti ai principali servizi di streaming ed editoriali e persino i ricambi di auto e di elettrodomestici sono diventati preda della criminalità.

Da una recente indagine di Confcommercio-Format Research emerge che nel 2023 un italiano su quattro ha acquistato almeno un prodotto contraffatto o un servizio illegale. Secondo una ricerca condotta dall’EUIPO nel giugno 2023, inoltre, un terzo degli europei – e il 50% tra i giovani – ritiene accettabile acquistare merci contraffatte quando il prezzo del prodotto originale è troppo elevato.

Oggi il filo rosso che lega un accessorio di Louis Vuitton al sistema pirata che consente di ricevere tutti i canali TV a pagamento o a un ricambio del Folletto è lo stesso: si sfrutta la notorietà dei prodotti e dei marchi per creare copie a basso costo e di dubbia qualità da diffondere su mercati paralleli. Ma la contraffazione, oltre a essere un reato, lede anche il corretto funzionamento del processo produttivo delle imprese e può determinare la perdita di posti di lavoro. Per l’Italia, nonostante il nostro Paese faccia registrare la percentuale più bassa in Europa di acquisti intenzionali di prodotti falsi, la perdita di fatturato è di 1,7 miliardi l’anno e la ricaduta sull’occupazione è di oltre 19 mila posti di lavoro in meno. Oltre a questo, i prodotti contraffatti rappresentano anche un rischio per la salute e per l’ambiente.

Per Vorwerk – azienda numero uno nella vendita diretta in Europa e leader mondiale nel campo della vendita a domicilio di elettrodomestici di alta qualità – è fondamentale sensibilizzare i consumatori sull’importanza di acquistare prodotti originali, gli unici in grado di garantire qualità, efficienza, prestazioni di alto livello e sicurezza.