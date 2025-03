Un libro per spiegare l'importanza del sorriso nell'era social

Roma, 10 Mar. – Quanti di noi, dopo aver scattato un selfie, vanno subito a verificare se l’espressione è abbastanza accattivante? Tutti, senza dubbio. Quanti mostrano con orgoglio il proprio sorriso? E quanti invece lo nascondono per la paura del giudizio altrui? Viviamo in un mondo in cui ogni foto, ogni post ed ogni video raccontano una storia e la nostra immagine, con il nostro sorriso in copertina, è la prima cosa che gli altri notano quando vanno a sbirciare sui social.

Ma dietro all’estetica di un sorriso si nascondono connessioni profonde con il benessere psicofisico, la fiducia in se stessi e persino il successo nelle relazioni personali e professionali.

Lo sa bene il Dr. Michele Inzaghi, dentista ed esperto nell’estetica dentale, pioniere nell’utilizzo delle tecnologie digitali applicate al mondo dell’odontoiatria.

Nel suo ultimo libro “Este-Tik-Tok-a Dentale: l’importanza del sorriso nell’era dei social network”, il Dr. Inzaghi pone l’attenzione su come l’universo dei Social Network abbiano reso fondamentale la cura della propria immagine e del proprio sorriso.

Con competenze che spaziano dalla tecnologia digitale alla psicologia del benessere, il volume offre una guida unica e completa per valorizzare il sorriso: “Sono cinque motivi per cui è interessante leggerlo -spiega Inzaghi. Il libro offre la possibilità di scoprire il potere nascosto del sorriso e come esso influenzi il modo in cui gli altri lo percepiscono e come cambia la vita personale e professionale. Vengono poi svelate tecniche innovative che vanno dalla tecnologia digitale ai trattamenti di ultima generazione, il che può davvero fare la differenza”.

Il testo inoltre illustra come le piattaforme digitali hanno ridefinito la bellezza e cosa fare per stare al passo: “Il mio -spiega ancora Inzaghi- è un approccio scientifico ma accessibile: tutto è spiegato in modo chiaro, senza tecnicismi inutili. Consigli pratici immediatamente applicabili: dai trattamenti migliori agli accorgimenti per una salute orale impeccabile. Il sorriso non è solo una questione estetica: è il simbolo del proprio benessere e della propria autostima. Il mio libro darà insomma tutte le risposte per trasformarlo e renderlo il miglior alleato”.