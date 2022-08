Michelle Hunziker ha concluso le sue vacanze a Disneyland Paris con le figlie. Che look per la cena parigina!

La nota conduttrice Michelle Hunziker detta le leggi della modo nella capitale francese. Mentre a Disneyland Paris sfoggia un look casual, per la cena la Hunziker diventa una vera e propria parigina chic. La sua storia d’amore con Angiolini è già stata dimenticata?

Un look parigino da urlo per “dimenticare” Angiolini: la Hunziker va a Disneyland Paris con le figlie

Dopo la Sardegna, la Hunziker ha voluto terminare le sue vacanze facendo una sorpresa alle figlie Sole e Celeste. Prima a Disneyland Paris tra i castelli delle favole e le giostre a tema e poi una cena elegante. Per il parco divertimenti più importante d’Europa, la conduttrice ha scelto una semplice T-Shirt non perdendo il suo stile e la sua eleganza. Ma per la sera, Michelle Hunziker, ha optato per un outfit immortale: un tubino nero.

Il vestito di Michelle Hunziker

Classico, elegante e sexy. Così potrebbe definirsi il look della conduttrice per la cena parigina. Si legge su Fanpage che Michelle Hunziker ha indossato un petit robe noir al ginocchio, con una delicata scollatura a barca e le maniche corte, impreziosito da una cintura sottile sul punto vita. Per completare il look ha scelto una pochette nera e un paio di pump lucide.