Un maggio con le Penne Nere: tutte le info sull’Adunata degli Alpini di Udine dato che il 13 ed il 14 è previsto il raduno nazionale del prestigioso corpo. Perciò la Prefettura ha varato un piano. E quel piano ad esempio prevede più di 230 corse di treni Fs su Udine, poi duecento sanitari in città per salvaguardare la salute di tutti con una previsione di afflusso dell’Ana che parla di mezzo milione di persone. Il vertice in Prefettura sull’imponente raduno di penne nere ha cardine in arrivo, stazionamento e deflusso.

Maggio con le Penne Nere e in sicurezza

Intanto Trenitalia si prepara a predisporre 237 corse in totale su Udine fra il 13 e il 14 maggio: 122 servizi straordinari e 115 ordinari. Si tratta di “un enorme aumento di treni, sia da parte di Trenitalia sia di Fuc. Ma anche Arriva Udine potenzierà le corse”. Chi lo dice? Il vicesindaco Loris Michelini. Spiega poi il Prefetto Massimo Marchesiello: “Il piano trasporti è stato ben impostato. Ci siamo concentrati sul deflusso delle persone dalla stazione: sono state immaginate delle canalizzazioni predefinite. Ci siamo soffermati anche sul parcheggio immaginato a Pasian di Prato, che sarà dotato di un servizio di navette già ben oliato”.

Le parole di vicesindaco e Prefetto

“Ci siamo riservati la decisione sulla questione della zonizzazione e della possibilità di accesso con le auto per i residenti. Su questo non diamo ancora risposte”. E le comunicazioni? “I gestori di telefonia ci hanno dato disponibilità per il potenziamento richiesto”. Dante Soravito de Franceschi (Ana Udine) ha spiegato ancora:; “Ovviamente dovranno aumentare le celle o i ripetitori mobili in modo che non accada un blackout, vista la mole di persone che ci sarà“. Sul pianto sanitario il Prefetto ha detto: “Siamo a buon punto, anche con i presidi medici avanzati e il potenziamento degli operatori sanitari, perché dobbiamo immaginare che in quei giorni la città di Udine almeno triplichi”.

Sanità di strada e team mobili in azione

E Soravito de Franceschi in chiosa: “In città ci saranno altri nove posti medici avanzati. Al parco Moretti l’ospedale da campo, oltre alla cittadella alpina e alla tensostruttura per i ragazzi che vengono a fare i campi scuola. Per il mezzo mobile della Sores, stiamo vedendo se riescono a darci il parcheggio dell’ex distretto militare all’ex caserma Duodo. Lì vorremmo sistemare l’unità mobile che farà tutti i collegamenti con le squadre a piedi dotate di radio”. Per i trasporti l’Ana Udine ha chiesto alle Ferrovie di “potenziare la linea Udine-Venezia. È inutile potenziare la Udine-Trieste”. Potenziamenti previsti anche per i bus.