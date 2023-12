Un magico "Campo di luci" riempie il cuore di Manhattan

New York, 14 dic. (askanews) – Riempire un vuoto con luce, arte e magia. Circa 19.000 luci illuminano un lotto vuoto nel cuore di Manhattan, con una scenografica e magica istallazione artistica in cui steli colorati sbocciano in un campo di luci. L’artista britannico Bruce Munro ha presentato a New York il suo progetto artistico su larga scala “Field of Light”, che resterà installato per un anno. “È un’esperienza molto delicata”, spiega, “e si spera che tutti la lasceranno con il cuore affettuoso e un sorriso sul viso”.