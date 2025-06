Un matrimonio inaspettato - Guida completa

Chi ha detto che le celebri debbano per forza spendere una fortuna per il loro abito nuziale. Caterina Balivo ha dimostrato il contrario, acquistando il suo...

Chi ha detto che le celebri debbano per forza spendere una fortuna per il loro abito nuziale? Caterina Balivo ha dimostrato il contrario, acquistando il suo vestito da sposa per una cifra sorprendentemente bassa. Era il 30 agosto 2014 quando la conduttrice e l’imprenditore Guido Maria Brera si sono uniti in matrimonio nell’incantevole cornice di Capri.

Con un abito bianco corto, all’altezza del ginocchio e senza strascico, la Balivo ha scelto la semplicità, ma a un costo che ha lasciato tutti a bocca aperta: solo 180 euro, di cui 150 per il vestito e 30 per la spedizione.

Un matrimonio inaspettato

La rivelazione è arrivata durante la puntata di “La Volta Buona” del 9 giugno, quando il noto stylist Giovanni Ciacci ha parlato della sua classifica dei vestiti da sposa più iconici. Sorprendentemente, ha collocato l’abito di Caterina al terzo posto, non tanto per la bellezza del capo, ma per il suo incredibile prezzo. Ciacci ha raccontato con entusiasmo come scoprì del matrimonio mentre si trovava in piscina a Viterbo: “Ero lì che mi godevo il sole e, all’improvviso, apprendo che Caterina si era sposata. È stato un colpo di scena!”

Il vestito che ha fatto la storia

La Balivo non solo ha sorpreso tutti con il suo matrimonio improvvisato, ma ha anche sfidato le convenzioni del mondo della moda nuziale. “Sei stata la prima a comprare un vestito su Internet”, ha sottolineato Ciacci. Questo gesto ha avuto un impatto notevole, cambiando la percezione degli abiti da sposa e rendendoli più accessibili. “In quel periodo avevamo a disposizione migliaia di abiti da sposa, ma Caterina ha scelto di non chiedere consiglio a nessuno e ha proceduto con il suo acquisto”, ha aggiunto Ciacci, sottolineando la determinazione della conduttrice.

Un matrimonio da sogno, ma intimo

Il giorno del matrimonio è stato segnato dalla riservatezza. Solo pochi intimi hanno assistito alla cerimonia civile, celebrata nel municipio di Capri. La Balivo ha voluto mantenere un’atmosfera intima, lontana dai clamori del mondo dello spettacolo. Dopo il ‘sì’, gli sposi hanno festeggiato con un party a bordo di una barca, dove la conduttrice ha scelto di cambiare il suo look: “Una volta a bordo, ho indossato un costume e un prendisole bianchi”, ha raccontato con una risata, rivelando il suo lato più informale e spontaneo.

Un esempio da seguire

L’acquisto dell’abito da sposa di Caterina Balivo è diventato un esempio per molte donne che cercano un modo per risparmiare senza compromettere lo stile. “Non è necessario spendere una fortuna per sentirsi belle nel giorno del proprio matrimonio”, ha affermato Ciacci, riassumendo il messaggio della conduttrice. E proprio questo ha colpito il pubblico, spingendolo a riconsiderare le proprie scelte in un momento così speciale.

Un ricordo che rimarrà impresso

Il matrimonio della Balivo è diventato un evento memorabile non solo per la sua semplicità, ma anche per la lezione che ha impartito. La scossa al mondo della moda nuziale è stata chiara: l’eleganza non è legata al prezzo, ma alla personalità e allo stile di chi indossa l’abito. Caterina ha dimostrato che ogni donna può essere la protagonista della propria storia d’amore, senza rinunciare alla gioia di vivere il giorno più bello della propria vita.

Resta da chiedersi: quante altre spose seguiranno il suo esempio? L’eco di questo matrimonio continuerà a risuonare, ispirando scelte più consapevoli e autentiche.