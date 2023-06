"Un matrimonio mostruoso", Ghini e Minaccioni mostri per De Biasi

Roma, (askanews) – “Un matrimonio mostruoso” è il primo film italiano che arriva nei cinema, dal 21 giugno, a 3 euro e 50, grazie alla campagna Cinema Revolution. Volfango De Biasi porta di nuovo sullo schermo i personaggi di “Una famiglia mostruosa”, in questo caso ancora più grotteschi, maschere burlesche di una società fatta di volgarità e cupidigia.

“Non vorrei dire a una banalità ma la mostruosità e la meschinità si annidano sempre nei nostri comportamenti, nelle nostre debolezze. La commedia non è altro che cercare di ridere, non farsi venire un fegato grosso così, ma invece ridere delle cose che insomma. Dipende dal sense of humor di ognuno, io è una vita che rido delle mie meschinità e di chi mi sta intorno”.

Alcuni personaggi tornano, alcuni sono nuovi, in questo film corale in cui recitano Paola Minaccioni, Ilaria Spada, Ricky Memphis, Maurizio Mattioli, Paolo Calabresi, Massimo Ghini, che spiega: “La recitazione è una partitura musicale, in cui ognuno poi suona o canta in maniera diversa e tutti vanno accordati.A me piace molto recitare con gli altri. Adesso ci sono molti solisti, poi ci sono quelli più bravi e quelli meno bravi. Io non ho mai amato essere da solo, mi piace molto lo scambio continuo.

Io credo che la recitazione sia fondamentalmente quello”.