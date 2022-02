Un messaggio aereo per Miriana Trevisan che potrebbe essere devastante

L'avvertimento a stare in guardia arriva sotto forma di un messaggio aereo per Miriana Trevisan proprio nelle ore che precedono San valentino

Inquietudine al Gf Vip, dove un messaggio aereo fatto arrivare a Miriana Trevisan potrebbe essere devastante per le sue convinzioni emotive. La concorrente ha visto lo striscione in volo ed ha capito che interessava Biagio D’Anelli e che forse era una sorta di avvertimento.

Messaggio aereo per Miriana Trevisan che ne va a parlare con Manila e Gianluca

Insomma, non è stato un bel momento per la “reclusa”, tanto che Miriana ha confidato subito le insicurezze che quel messaggio le ha instillato nell’animo a Manila Nazzaro ed allo stesso Gianluca Costantino. Il sunto era che se arrivava un messaggio su Biagio e se quel messaggio non era positivo forse c’era da stare in guardia.

“Ho fiducia in Biagio, però pare che qualcuno che mi vuole bene mi stia avvertendo”

Tuttavia la Trevisan ha detto: “Ok, ho capito, questo è contro. Ma ho fiducia in Biagio, ho bisogno che lo protegga, però quel 22 sono dei miei amici. Mi stanno avvertendo, penso che chi mi vuole bene mi lascia vivere questa situazione e poi ne parliamo”. Poi Miriana ha ripetuto, forse più a se stessa che agli altri: “Mi fido davvero di lui, ho dispiacere più che dubbi. Il progetto mio e di Biagio è quello di iniziare una cosa limpida partendo da zero”.

“Biagio ha sempre pensato a me, non vorrei che mi abbiano scritto per cose sentite dire”

La paura della Trevisan è che quel messaggio fondi su rumors: “Non vorrei che per cose sentite dire mi abbiano scritto, ho visto bene negli occhi Biagio e lui ha sempre pensato a me. Il mio cuore dice di fidarmi, ma queste persone mi stanno spaventando”. La chiosa di Miriana è stata comunque speranzosa: “Credo nel nostro amore, sono però rimasta un po’ così e forse ho capito chi mi ha mandato la frase.

Si tratta di un gruppo e non è una cosa bella, ho piena fiducia in lui e il mio San Valentino lo vivo con lui nel cuore. Se sono loro quel 22, quando esco li mando a quel paese”.