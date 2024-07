Un missile israeliano colpisce vicino a un centro Unrwa a Bureij, Gaza

Gaza, 6 lug. (askanews) – Bureij, nel centro della striscia di Gaza; qui un missile ha colpito vicino a un magazzino dell’UNWRA, l’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi responsabile della maggior parte della distribuzione degli aiuti alla popolazione allo stremo: domani, 7 luglio, l’offensiva israeliana contro Hamas nella Striscia in risposta all’attacco di Hamas del 7 ottobre”compie” nove mesi.

Muhammed Darwish, impiegato dell’Unrwa, dice che non c’è stato alcun preavviso.

“Erano qui, stavano facendo un fuoco per fare il té e un missile li ha colpiti, ha ucciso tre persone” dice. “Non c’è stato nessun avvertimento, nessuno ci ha detto niente. Questo è un magazzino UNWRA, stavano seduti qui di notte a non fare niente.Questo dimostra che loro (Israele) non vogliono l’Unwra a Gaza; così gli aiuti e i prodotti vengono rubati, e questo dimostra che non vogliono che l’UNWRA fornisca servizi ai rifugiati palestinesi”.