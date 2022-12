Un musical su Silvio Berlusconi: l'indiscrezione e i dettagli

La produttrice della serie Fleabag è a lavoro su un musical che sarà incentrato sulla vita di Silvio Berlusconi:

Berlusconi: il musical

Francesca Moody, produttrice dell’acclamata serie tv Fleabag, sta realizzando un musical che andrà in scena nei teatri di Londra a partire da marzo 2023 e che si intitola Berlusconi. Lo spettacolo è incentrato proprio sulla vita dell’ex premier Silvio berlusconi, che verrà in questo caso raccontata da tre donne: una di loro interpreterà Ilda Boccassini, una l’ex moglie Veronica Lario e, infine, un’altra vestirà il ruolo di un personaggio di fantasia, in questo caso una giornalista.

Il leit motiv dello spettacolo saranno alcuni brani che la stessa produttrice avrebbe definito pop e eurotrash, e che hanno il principale scopo di “smorzare” alcune tematiche affrontate all’interno del musical.

Tra i titoli dei brani scritti appositamente per la pièce spiccano Bunga Bunga, Thank Goodness for Silvio, My Weekend with Vladimir. Al momento Silvio Berlusconi non ha commentato la questione e, in tanti, sono curiosi di saperne di più. Visto il successo ottenuto dalla serie tv Fleabag tra i fan italiani della serie c’è anche chi si chiede se il musical debuttera mai anche in Italia, ma al momento non vi sono certezze a tal proposito.

Quest’anno Silvio Berlusconi è stato protagonista di una sorta di “finto matrimonio” con la sua attuale compagna, Marta Fascina, con cui sembra aver ritrovato la serenità dopo l’addio a Veronica Lario e dopo la separazione da Francesca Pascale.