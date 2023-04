Home > Askanews > Un nuovo green smart wall per Roma, "Il Tocco della Vita" Un nuovo green smart wall per Roma, "Il Tocco della Vita"

Roma, 28 apr. (askanews) – Dopo aver regalato alla città il primo green smart wall alla Metro Garbatella di Roma, Yourban2030 e Myllennium Award, in collaborazione con Atac, tornano alla metro, stavolta a Pietralata, con un nuovo mosaico in bioresina per parlare di ambiente, portando avanti l’obiettivo di rigenerazione urbana di spazi altamente trafficati e con la creazione di nuove piazze virtuali connesse e fornitrici di servizi. È stata così inaugurata “Il Tocco della Vita” di Anna Crespi, giovane fotografa vincitrice del premio speciale Yourban2030 per la sezione MyCity del Myllennium Award: l’opera si ispira all’immagine iconografica del tocco fra Dio e Adamo di Michelangelo nella Cappella Sistina. Paolo Barletta, Presidente del Myllennium Award: “Siamo molto felici di inaugurare questo nuovo angolo di Roma e di restituire alla collettività una riflessione su uno dei tanti significati di sostenibilità, legato allo spreco alimentare e ad un uso più responsabile delle risorse”. Attraverso le immagini l’opera di Anna Crespi, racconta il fattore G (dall’inglese Growth, crescita) della Sostenibilità, inteso come crescita di consumi e produzioni responsabili, come azioni di recupero della biodiversità, di tutela del patrimonio alimentare, di contrasto alla fame nel mondo, di innovazione nei sistemi di coltivazione.

