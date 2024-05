Un nuovo show-room per Rimadesio in Corso Sempione a Milano

Milano, 31 mag. (askanews) – Quattrocentoventi mq distribuiti su due piani nel centro di Milano: Rimadesio ha presentato il nuovo show-room monomarca in Corso Sempione, progettato dall’architetto Giuseppe Bavuso, che ha ristrutturato e ripensato lo spazio preesistente. Abbiamo chiesto a Davide Malberti, amministratore delegato di Rimadesio Spa, cosa significa questa apertura per l’azienda. “Innanzitutto – ha detto ad askanews – rappresenta il consolidamento del rapporto con il nostro partner di Milano, Habiform, nelle persone di Moreno e Christian Bugo, su una piazza molto importante e in una posizione strategica”.

E per Habiform è significativa la scelta di puntare su un unico brand. “Presentiamo questo nuovo show-room di Rimadesio in Corso Sempione a Milano – ha aggiunto Moreno Bugo, titolare di Habiform – per dare il servizio altissimo di Rimadesio in qualità, professionalità, servizio e progettazione per quanto riguarda la casa per porte, arredamento, camere da letto, cabine armadio, pareti divisorie di altissimo livello”.

All’interno dello show-room trova spazio la collezione Rimadesio, mentre il piano inferiore ospita la R-Academy: un luogo dedicato alla formazione e all’approfondimento della tecnologia, dei materiali e delle finiture del brand. Che progetta anche nuova crescita. “Per il prossimo futuro, a livello commerciale – ha concluso Malberti – abbiamo il consolidamento del mercato italiano con alcune aperture delle quali posso anticipare soltanto quella di Napoli ma successivamente ne avremo delle altre, perché il mercato italiano è molto importante. Poi, successivamente, in ambito europeo e internazionale, a breve apriremo a Parigi e verso la fine del 2024 apriremo a Miami negli Stati Uniti”. Nel segno del design e del Made in Italy.