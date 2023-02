Un pallone aerostatico spia cinese vola sui cieli americani

Billings, 2 feb. (askanews) – E’ stato avvistato un pallone-spia cinese in volo ad alta quota sugli Stati Uniti. Lo ha riferito il portavoce del Pentagono generale Patrick Ryder, secondo quanto riportano i media Usa, spiegando che il pallone viene seguito da diversi giorni e che sta “viaggiando ad un’altitudine ben al di sopra delle rotte degli aerei commerciali senza rappresentare una minaccia militare o per le persone a terra”.

Il pallone ha sorvolato il Montana, queste immagini sono state girate a Billings, dove si trovano basi militari con armi nucleari.

Le autorità Usa avrebbero consigliato al presidente Biden di non ordinare l’abbattimento del pallone spia per evitare possibili danni alle persone per la caduta di rottami al suolo.

In ogni caso il Pentagono fa sapere di aver adottato misure per “evitare la raccolta di informazioni sensibili” che non sarebbero comunque migliori rispetto a quelle che la Cina può ottenere dall’osservazione satellitare.

Il ministero degli Esteri cinese ha dichiarato di essere a conoscenza delle notizie relative al pallone-spia cinese in volo ad alta quota sugli Stati Uniti, ma ha messo in guardia contro “deliberate speculazioni”.