Un podcast per imparare a non inquinare l'economia

Roma, 5 giu. (askanews) – Il termine antiriciclaggio indica un complesso di norme e procedure volte a prevenire l’ingresso nel sistema legale di risorse economiche di origine delittuosa. Un sistema che ha come obiettivo quello di preservare la stabilità, la concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati finanziari e, più in generale, l’integrità dell’economia. Annamaria Gallo, ventidue anni di attività bancaria al servizio dei più importanti Istituti di credito, è uno dei massimi esperti in materia: “Ho voluto -spiega- realizzare un podcast in dieci puntate, Antiriciclaggio detto fatto, versione per bancari il suo titolo, pubblicato su Spotify, Amazon music e YouTube. Il successo è stato inaspettato: il mio lavoro è stato ascoltato circa 400 mila volte “.

La sua vasta esperienza, in particolare di formatore, ha agevolato la nascita del prodotto: “Sono dieci -afferma la Gallo- le puntate che ho registrato : si va dalle fasi del riciclaggio ai pilastri dell’antiriciclaggio, da cosa si intende per adeguata verifica a come e quando farla, da cosa si intende per titolari effettivi al registro che li contempla, dalla procedura per l’individuazione del cliente alle varie tipologie di controlli , da come si segnalano le operazioni sospette fino al cosiddetto transaction monitoring, lo strumento utilizzato per rilevare e verificare tempestivamente transazioni e comportamenti anomali, al fine di individuare schemi di riciclaggio e identificarne eventualmente di nuovi. Una vasta gamma che ricopre tutto quello che la normativa vigente prevede in materia”.

Ogni puntata ha poi un corollario davvero curioso: “L’ho chiamato lo Stupidario – chiosa la Gallo. Racconto tutte le cose surreali che ho sentito nel corso della mia carriera. Strafalcioni, dalla diversa provenienza, che dimostrano la scarsa conoscenza dell’argomento. Un argomento oggettivamente complesso che però ha un forte interesse pubblico. Ed è proprio questa la motivazione che mi ha spinto a realizzare il podcast, da me completamente autoprodotto, con l’obiettivo di fare chiarezza con un linguaggio semplice e argomentato. La normativa in materia è da conoscere in tutte le sue sfaccettature ed è per questo che il mio lavoro è rivolto in particolare ai colleghi. Ma penso di aver dato vita a un prodotto facilmente fruibile per i clienti. Un servizio per la collettività”.