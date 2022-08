Un'agenzia di modelle hard propone un porno per pagare i debiti ad Amber Heard e le offre 9 milioni di dollari: lei ne deve trovare 10 dopo il processo

Un porno per pagare i debiti che ha maturato dopo che la giustizia le ha dato torto nel processo dell’anno: lo hanno offerto ad Amber Heard. Per sua stessa ammissione l’ex moglie di Jonny Depp è in grosse difficoltà economiche e la Zen Models si fa avanti esattamente tre mesi dopo la rivelazione per la quale l’attrice aveva in animo di scrivere un libro al vetriolo sempre per ripianare i debiti.

Un porno per pagare i debiti per Heard?

I suoi avvocati glielo sconsigliarono temendo che nuove rilevazioni non confermate scatenassero un nuovo processo e mettessero a repentaglio le loro parcelle e non se ne era fatto più nulla. Oggi invece arriva la notizia per cui Amber Heard ptrebbe apparire in un film porno. A farsi avanti un’agenzia di modelle per adulti, la Zen Models, che pare abbia offerto all’attrice di “Aquaman” un contratto da 9 milioni di dollari per recitare in una pellicola a luci rosse, magari un remake hard proprio del film con Jason Momoa.

Ripianare la bancarotta con 9 milioni

Il verdetto dei giudici nella contesa legale con Johnny Depp aveva condannato la Heard a pagare poco più di 10 milioni di dollari, soldi che lei non ha. L’offerta della Zen rimetterebbe in sesto le disastrate finanze dell’attrice e risolverebbe i suoi problemi di bancarotta a cui sembra stia andando incontro. Elaine Bredehoft, legale dell’attrice, aveva detto: “Amber non ha i soldi per pagare l’enorme risarcimento a cui l’hanno condannata i giurati di Fairfax”.