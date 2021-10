Un Posto al Sole cambia orario: i motivi

Il Congresso di Amministrazione Rai del prossimo 27 ottobre potrebbe essere decisivo per la messa in onda di Un Posto al Sole.

Secondo i rumor in circolazione molto presto potrebbe cambiare l’orario della messa in onda di Un Posto al Sole, che dalla prima serata verrà “retrocesso” alle 18.30.

Un Posto Al Sole: l’orario

Secondo un rumor sempre più insistente – e il malcontento d’interpreti e telespettatori – Un Posto al Sole non andrà più in onda dalle 20.45, bensì dalle 18.30.

La decisione – che rischia di creare un tafferuglio nella rete ammiraglia – dovrà essere presa durante un Consiglio di Amministrazione il prossimo 27 ottobre. Intanto le segreterie territoriali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl-Fnc Informazione, Snater, insieme con la Rsu (Rappresentanza Sindacale Unitaria) del CPTV Rai di Napoli si stanno muovendo contro questa presunto spostamento, e in una loro nota ufficiale si legge:

“Una decisione scellerata che, se fosse intrapresa, assesterebbe un colpo fatale al sito produttivo partenopeo già profondamente in crisi, per le chiare conseguenze che ne scaturirebbero in termini di ascolti (…) il Centro di produzione porta ancora le cicatrici per la chiusura della fiction ‘La squadra’ (…) Napoli non può permettersi il rischio di veder chiudere una realtà produttiva che impatta positivamente anche sull’indotto locale; il Centro di produzione vive già un momento di forte deficienza di programmazione aziendale e un’ipotesi di questo tipo metterebbe in forte discussione l’esistenza stessa del Cptv”.

Un Posto al Sole: i 25 anni

Se la notizia dovesse rivelarsi vera ed essere confermata dal Consiglio di Amministrazione, è fuor di dubbio che lo show ne risentirà in termini di ascolti. La serie di Rai3 ha da poco registrato i 25 anni di messa in onda l’intero cast – che ha festeggiato sul set – ha realizzato per l’occasione una diretta Facebook con i fan della soap opera.

Secondo i rumor in circolazione, nonostante il malcontento generale di chi ha lavorato alla seria, il dirigente Rai Carlo Fuortes avrebbe intenzione di affidare a Lucia Annunziata un nuovo slot dedicato alla politica proprio dalle 20.45. Sarà vero? Al momento sulla questione tutto tace.

Un Posto al Sole: l’ipotesi Rai2

Sempre secondo indiscrezioni il Consiglio di Amministrazione Rai potrebbe valutare anche di spostare la famosa sit-com alle 20.10 su Rai2, ma al momento anche questa resta solamente un’ipotesi da verificare.

Per conoscere gli ulteriori sviluppi della vicenda non resta da fare altro dunque che attendere.