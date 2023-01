Un posto al sole, il bacio gay tra Sasà e Castrese accende la polemica

Polemica attorno alla storica soap Un posto al sole, in onda su Rai3 da oltre 20 anni.

A causa di un bacio gay tra due personaggi, i telespettatori hanno dato il via ad una polemica degna di nota.

Un posto al sole: il bacio gay accende la polemica

Nelle ultime puntate di Un posto al sole, i telespettatori hanno assistito ad una scena che sta facendo parecchio discutere. Due personaggi della soap, Sasà Cerruti interpretato da Cosimo Alberti e Castrese Altieri il cui volto è quello di Peppe Romano, si sono scambiati un bacio sulle labbra.

Anche se il grande pubblico dovrebbe ormai essere abituato a rappresentazioni LGBT friendly, la polemica è nata in un lampo.

I fan di Un posto al sole sono divisi

Sia chiaro, il bacio gay di Un posto al sole non è stato assolutamente volgare e non si è visto nulla di tanto sconvolgente. Due uomini si sono semplicemente scambiati un kiss sulle labbra: in confronto, Beautiful dovrebbe essere vietato ai minori. Eppure, tra i telespettatori di Upas c’è qualcuno che ha gridato allo scandalo.

La scena, stando a quanto sostengono i benpensanti, avrebbe “turbato i minori“. Fortunatamente, in tanti hanno difeso la scelta degli autori, sottolineando che commenti come “che schifo” fanno accapponare la pelle.

Un posto al sole: la soap al passo con i tempi

Un posto al sole è la soap opera più longeva del nostro Paese e non è un caso. Gli italiani si sono appassionati alle avventure degli abitanti di Palazzo Palladini perché li vedono interpretare scene normali, che potrebbero accadere a chiunque.

Non solo, gli argomenti di attualità, come la violenza sulle donne, le truffe online o il bullismo, sono all’ordine del giorno. Stupisce soltanto che una buona fetta di telespettatori si sia scandalizzata davanti ad un casto bacio gay.