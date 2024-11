Un premio alla carriera al Torino FF per Alec Baldwin

Milano, 26 nov. (askanews) – Alec Baldwin ha ricevuto la Stella della Mole, un premio alla carriera assegnato dal Torino film Festival. L’attore americano, per la prima volta in visita nella città della Mole, è stato uno degli ospiti di punta di questa edizione della rassegna cinematografica. “Sono toccato e davvero grato per questo riconoscimento. Ho 66 anni e sette figli piccoli: la maggiore ha 11 anni, il minore 2 e quando me lo hanno chiesto non avevo molta voglia di salire su un aereo per venire fino a Torino perché sono molto stanco. Ma questo è un festival bellissimo”, ha spiegato il protagonista di tanti film di successo americani tra i quali “Caccia a Ottobre Rosso”, da lui scelto per una proiezione torinese, e non solo perché ai tempi di quel set lui “era molto giovane”, ha scherzato.

Poi l’attore ha risposto alle domande del pubblico raccontando aneddoti sulla sua lunga carriera, regalando anche una esilarante imitazione di Marlon Brando. Politica, cinema, rivelando una passione assoluta per il genere thriller, e una avversione per lo streaming che uccide l’attenzione del pubblico, sono tra i temi toccati dall’attore. E infine una riflessione sulla parità di genere a Hollywood.

“In questo settore, abbiamo bisogno più che mai di registe donne. Negli anni Ottanta, quando ho iniziato io – ha raccontato – nell’elenco dei registi e degli sceneggiatori su 75 grandi nomi solo 2 erano di donne. E ancora oggi non si dà alle donne la stessa considerazione, non c’è parità. Abbiamo bisogno di più coraggio”, ha concluso.