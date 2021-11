Un Professore, le anticipazioni della quinta puntata: la foto di Dante che inquieta Simone

Quali sono le novità più attese dai fan di "Un Professore"? Dante, docente di filosofia, dovrà affrontare nuove difficoltà con il figlio Simone.

Attore coinvolgente e comunicativo, proprio come il personaggio che interpreta nella nuova fiction in onda il giovedì su Rai 1: Alessandro Gassmann è il protagonista di “Un Professore”. Quali sono le anticipazioni della quinta puntata?

Un Professore, in arrivo la quinta puntata

I fan sono in trepidante attesa: è arrivato il consueto appuntamento settimanale e i telespettatori più fedeli desiderano conoscere tutte le novità della fiction, in attesa di assaporare l’intera puntata in prima serata.

Alessandro Gassmann è Dante, un professore di filosofia che ai suoi alunni ai suoi alunni insieme teoria, concetti e nozioni, ma soprattutto lezioni di vita.

Nel privato, tuttavia, non è altrettanto sereno a causa del rapporto difficile con il figlio Simone. La situazione sta per peggiorare: nella quinta puntata, infatti, il ragazzo troverà tra le cose del padre una foto che lo inquieterà particolarmente.

Un Professore, le anticipazioni della quinta puntata

Dante invita gli alunni a credere e investire su sé stessi, affinché ogni attimo della propria vita non vada sprecato. Il professore, tuttavia, resta in pensiero per suo figlio, che ha fatto perdere le sue tracce.

Il giovane si trova dalla madre, a Glasgow, e per l’occasione le confessa di essere omosessuale.

Nel frattempo, Chicca decide di abbandonare la scuola dopo aver scoperto che Manuel ha un flirt con una donna molto più grande di lui. Sarà Dante a non farle intraprendere la strada sbagliata.

Un Professore, le anticipazioni della quinta puntata: la foto che inquieta Simone

Nella quinta puntata Giulio verrà portato d’urgenza in ospedale, perché il troppo alcool gli ha fatto perdere conoscenza ed è svenuto.

All’improvviso la situazione rischierà di precipitare.

Simone, infine, frugherà nel privato di suo padre e troverà una strana foto che gli causerà una certa inquietudine: di che cosa si tratta?