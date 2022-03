Un raid russo a Kiev uccide la famosa attrice ucraina Oksana Shvets

La famosa attrice ucraina Oksana Shvets muore sotto i bombardamenti e gli ucraini la piangono: "Non c'è perdono per il nemico arrivato nella nostra terra"

Arriva in queste ore la notizia per cui in un raid russo a Kiev sarebbe stata uccisa la famosa attrice ucraina Oksana Shvets. Secondo i lanci di agenzia e molte conferme sui social la 67enne stella del teatro e del cinema sarebbe stata raggiunta dai missili caduti in città assieme al figlio che sarebbe rimasto ferito.

La Shvets era conosciutissima e molto amata in Ucraina per il suo lavoro sul grande schermo e nel teatro e l’attacco missilistico russo a Kiev non le avrebbe dato scampo.

Morta sotto i razzi l’attrice ucraina Oksana Shvets

A dare la terribile notizia il teatro giovanile cittadino con un comunicato che è stato pubblicato anche sulla pagina Facebook dell’ente. Ecco la nota dello dello Young Theatre: “Durante il bombardamento di un edificio residenziale a Kiev, una premiata artista ucraina, Oksana Shvets è stata uccisa”.

E ancora: “Brillante ricordo per l’attrice di talento! Non c’è perdono per il nemico che è arrivato nella nostra terra!”. La signora Shvets era una vera veterana del palcoscenico e dello schermo ed era stata insignita del più alto riconoscimento artistico del suo paese per la sua brillante carriera.

I razzi russi caduti nella zona di Darnitsky

Un post sulla pagina Facebook del giornalista Oleg Vergelis spiega che “gli attori del Teatro Giovani di Kyiv hanno riferito che stanotte a seguito dei bombardamenti nemici nel distretto Darnitsky della capitale i proiettili hanno ucciso l’attrice del Kyiv Young Theatre, meritata artista dell’Ucraina Oksana Shvets”.

E ancora: “Dicono che il figlio della signora Oksana, Alessandro, sia stato ferito”. Poi, in chiosa: “Oksana Shvets il 10 febbraio aveva festeggiato il suo compleanno, e già una settimana dopo se n’era andata nella propria casa, sottoposta a bombardamenti nemici”.