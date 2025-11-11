Un raro diamante blu da 9,5 carati all'asta da Christie's a Ginevra

Ginevra, 11 nov. (askanews) – La casa d’aste Christie’s metterà in vendita domani a Ginevra il “Mellon Blue”, un diamante blu vivido di 9,51 carati, valutato tra 20 e 30 milioni di dollari. La pietra, montata su un anello, è considerata tra i diamanti di colore più puri e rari mai apparsi sul mercato.

Max Fawcett, direttore del dipartimento gioielli di Christie’s: “Trovare una pietra di quasi dieci carati con questa forma eccezionale, una dimensione così imponente e un blu tanto intenso è qualcosa di estremamente raro, e ci entusiasma molto”.

Il diamante appartenne in passato a Rachel “Bunny” Mellon, celebre filantropa e designer dei giardini della Casa Bianca negli anni Sessanta. “È stato probabilmente acquistato negli anni Sessanta o Settanta. Era il diamante più importante della sua collezione”.

Venduto una prima volta nel 2014 per 32,6 milioni di dollari, il “Mellon Blue” torna ora sul mercato, in un momento in cui le pietre blu di qualità superiore sono sempre più rare.