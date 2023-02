Un record da brivido, nuota 2,5 km nelle acque dell'Antartico

Santiago del Cile, 20 feb. (askanews) – Un record da brivido. Nelle acque della Patagonia cilena, una nuotatrice ha nuotato a stile libero per 2 chilometri e mezzo nelle acque gelide del Territorio Cileno Antartico. Bàrbara Hernàndez conosciuta anche come la Sirena dei Ghiacci, perché è una specialista nel nuoto in acque fredde senza protezioni, ha voluto dedicare l’impresa all’emergenza ambientale contro i cambiamenti climatici.

Ha compiuto l’impresa da Guinness in 45 minuti e 50 secondi, ad una temperatura dell’acqua di 2,2 gradi Celsius, coperta solo dal suo costume da bagno, non ha usate neppure il grasso.

“Il mio cuore è di fuoco”, ha detto commentato al termine della gelida impresa.