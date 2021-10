Un romanzo e un tour per La Rappresentante di Lista

Milano, 28 ott. (askanews) – Doppia sfida per La Rappresentante di Lista, dopo l’exploit a Sanremo il duo ha continuato a lavorare e ora esce con un suo primo romanzo e lancia il tour 2022. “Maimamma”, opera prima letteraria del duo è fortemente legato all’ultimo album “My mamma”: una storia di amicizia e di amore, ma soprattutto di crescita e scoperta di sé come raccontano Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina.

“Un romanzo che amplia ancora di più i ragionamenti che avevamo iniziato con l’album “My mamma”. Due titoli che si assomigliano moltissimo anche in un modo pericoloso. È un romanzo che racconta la storia di una giovane donna, Lavinia ha appena compiuto 30 anni e si trova a intorrogarsi sull’esistenza, sulla vita sulla fine del suo mondo di giovane donna. Vive in una città del sud in un universo distopico e la seguiamo attraverso la sua avventura che la porta a scegliere di portare avanti una gravidanza”.

“Maimamma” affronta temi cari a LRDL, come quelli il corpo, la maternità, il femminismo, l’ecologia, l’erotismo e tanto altro. “I temi sono interessanti dal nostro punto di vista e sono quelli che poi abbiamo sviluppato nella nostra discografia”.

Il cerchio di questo progetto si chiude con gli instore e soprattutto con il tour. “Tutti questi temi cercheremo di condensarli in uno spettacolo che porteremo in giro da marzo in tutta Italia. Finalmente dopo mesi di attesa possiamo fare un concerto nei club. Sarà un altro tassello che si fa ad aggiungere a questo percorso che negli ultimi anni è stato molto ricco”.

Un universo a tinte forti che mette in musica i colori della vita.