Un rospo da 2,7 chili entra nel Guinness World Record

Queensland, 20 gen. (askanews) – Nel Queensland i ranger australiani hanno trovato un gigantesco anfibio, di sesso femminile, che è entrato nel Guinness World Record come rospo più grande del mondo.

Toadzilla era sei volte più grande delle dimensioni standard dei rospi delle canne, specie a cui apparteva. Dopo la cattura, come prevede la normativa australiana nei confronti dei parassiti, è stata soppressa tramite eutanasia.

I rospi sono arrivati in Oceania solo nel 1935, non si tratta dunque di una specie autoctona e non non hanno predatori naturali in Australia, per questo sono considerati animali da sopprimere perchè causano gravi danni alla flora e la fauna locali.